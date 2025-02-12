США могут закрыть консульства в Европе в целях экономии

Администрация США рассматривает возможность закрытия ряда консульств США, чтобы сократить расходы Госдепа, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники. По их словам, прекратить работу могут консульства в Европе, Канаде, Мексике и на островах Тихого океана.

Собеседники канала рассказали, что президент США Дональд Трамп изучил список консульств, но окончательное решение еще не принято, также неизвестны возможные сроки их закрытия. Госдеп проверяет некоторые консульства, в том числе оценивая их «дипломатическую необходимость». Также сотрудники Госдепа думают над дополнительными типами правительственных мероприятий, которые могут проводить в консульствах, к примеру над «военными контактами с другими странами и сбором разведданных».

Как уточнили источники NBC, основная часть консульств в Европе, которые могут оказаться под угрозой, находится в Германии и Франции. Госдеп уже запросил у консульств информацию об их деятельности. Официально в американском ведомстве никак не комментировали эту информацию.

После вступления в должность господин Трамп запустил программу по резкому сокращению госрасходов. В ее рамках, по данным американских СМИ, сотрудники ЦРУ, ФБР, Агентства национальной безопасности и ряда других ведомств получили письма с предложением добровольно уволиться и при этом еще восемь месяцев получать зарплату. Задача — добиться сокращения госаппарата на 10%. Белый дом сообщал, что 40 тыс. госслужащих согласились уволиться.

Подробности — в материале «Ъ» «Разведка — дело затратное».