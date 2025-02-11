Главные новости за 11 февраля. Сочи

В Сириусе четырех пострадавших от разлива мазута птиц вернули в естественную среду обитания после месяца реабилитации в селе Витязево под Анапой.

Федеральная территория Сириус рассчитывает получить 151 млн руб. от туристического налога в 2025 году. Большую часть этих средств направят на развитие курортной инфраструктуры.

Конкурсный управляющий ООО «Смудс» в Сочи привлекает к субсидиарной ответственности на сумму более 218 млн руб. по долгам компании учредителя предприятия Давида Давитая.

Краснодарский краевой суд после вмешательства прокуратуры заменил 42-летнему сочинцу условный срок на реальный. Осужденный похитил у девяти граждан почти 28 млн руб.

За 2024 год сноуборды и горные лыжи в Краснодарском крае подорожали на 8–10%. Стоимость беговых лыж при этом снизилась на 4%. В январе 2025 года медианная цена сноуборда в Краснодарском крае составила почти 35 тыс. руб., что на 8% выше уровня января 2024 года.

Число самозанятых в Сочи за месяц увеличилось на 1 тыс. человек. В декабре 2024 года на курорте насчитывалось немногим более 71 тыс. самозанятых, в настоящее время их число превысило 72 тыс.

Сочинские таможенники изъяли у пассажирки из Турции ювелирные изделия на сумму 56 млн руб.

В ответ на жалобы местных жителей о вымогательстве денег за услуги и умышленной порче счетчиков для получения платы за их ремонт водоканал Сочи приступил к внутреннему расследованию.

В акватории Сочи фиксируется рост числа птиц, пострадавших от мазута.