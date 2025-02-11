Таможенники в Сочи предотвратили контрабанду драгоценностей на 56 млн рублей

Сочинские таможенники изъяли у пассажирки из Турции ювелирные изделия на сумму 56 млн руб. Контрабанду выявили в ходе совместной операции с УФСБ по Краснодарскому краю, передает пресс-служба Южного таможенного управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Южного таможенного управления Фото: пресс-служба Южного таможенного управления

В ведомстве рассказали, что гражданка России, прилетевшая из Турции, прошла через «зеленый коридор», но была остановлена для досмотра. В ее ручной клади обнаружили украшения, еще часть драгоценностей находилась в специальном поясном бандаже с карманами. Общий вес нелегального груза составил 6,5 кг.

Среди 1,6 тыс. изъятых изделий – цепочки, браслеты, серьги, кольца и подвески, часть из которых имеет гравировки Cartier и BVLGARI. Экспертиза установила, что украшения выполнены из золота 750, 585 и 500 проб, с инкрустацией бриллиантами, фианитами, ониксом, перламутром, малахитом, жемчугом и полудрагоценными камнями.

Задержанная утверждает, что перевозила драгоценности по просьбе знакомой из Турции для передачи в Сочи. Ее показания проверяются. Возбуждено уголовное дело по статье 226.1 УК РФ о контрабанде стратегически важных товаров, ведется следствие.

Вячеслав Рыжков