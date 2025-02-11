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С учредителя мостостроительной фирмы в Сочи пытаются взыскать 218 млн рублей

Конкурсный управляющий ООО «Смудс» в Сочи привлекает к субсидиарной ответственности на сумму более 218 млн руб. по долгам компании учредителя предприятия Давида Давитая. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Арбитражный суд Краснодарского края (АСКК) признал банкротом ООО «Смудс» в феврале 2024 года. В ноябре 2022 года московский застройщик ООО «Спецтрансстрой» в лице конкурсного управляющего Олега Огаркова обратился в АСКК с заявлением о признании организации несостоятельной. 1 марта АСКК удовлетворил требование «Спецтрансстроя», которому «Смудс» задолжало 205,67 млн руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Смудс» зарегистрировано в 2014 году в городе Сочи. Уставный капитал — 10 тыс. рублей. Генеральный директор и бенефициар — Давид Давитая. Основной вид деятельности — строительство мостов и тоннелей. Финансовые показатели предприятия не раскрываются.

Тат Гаспарян

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