На Кубани сноуборды и горные лыжи за год подорожали на 8–10%

За 2024 год сноуборды и горные лыжи в Краснодарском крае подорожали на 8–10%. Стоимость беговых лыж при этом снизилась на 4%. В январе 2025 года медианная цена сноуборда в Краснодарском крае составила почти 35 тыс. руб., что на 8% выше уровня января 2024 года. Горные лыжи за год прибавили в цене 10%, достигнув почти 41,8 тыс. руб. Об этом сообщает «Деловая газета. Юг» со ссылкой на аналитический центр «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Куценко Фото: Андрей Куценко

Согласно данным аналитиков, количество покупок сноубордов в регионе увеличилось на 11%, а спрос на горные лыжи вырос на 3%. В то же время стоимость беговых лыж снизилась на 3%, составив 4,8 тыс. руб., а их продажи сократились на 64%. Санки подешевели на 10%, до 2 тыс. руб., при этом число покупок уменьшилось на 72%.

Специалисты связывают падение спроса и цен на беговые лыжи и санки с аномально теплой погодой и отсутствием снега в центральных регионах страны. Продажи оказались ниже уровня прошлого года, когда спрос поддерживался морозной погодой.

Рост спроса и цен на горные лыжи, которые востребованы на горнолыжных курортах и склонах с искусственным снегом, объясняется увеличением турпотока в таких зонах, как Красная Поляна и прилегающие территории. Аналитики отмечают, что благодаря нетипичным для этого сезона скидкам, зимний инвентарь сейчас приобретают в основном профессиональные и опытные покупатели, а также те, кто заранее планировал подобные покупки.

Вячеслав Рыжков