Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Водоканал Сочи проверит сотрудников после жалоб на коррупцию

В ответ на жалобы местных жителей о вымогательстве денег за услуги и умышленной порче счетчиков для получения платы за их ремонт водоканал Сочи приступил к внутреннему расследованию. Об этом сообщает ведомство в своем Telegram-канале.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Директор предприятия Денис Котиков встретился с инспекторами и руководителями абонентских отделов курорта, где подчеркнул недопустимость коррупционных действий среди сотрудников. Господин Котиков также объявил о планах провести всестороннюю проверку всех подразделений службы сбыта. Глава курортного ведомства пообещал принять кадровые меры и передать материалы в правоохранительные органы в случае подтверждения фактов коррупции.

«Убедительно прошу местных жителей сообщать о противоправных действиях со стороны сотрудников МУП Сочи "Водоканал". Если вам кто-либо предлагает "на месте" решить вопрос касательно предоставленных услуг водоснабжения и/или водоотведения, незамедлительно обращайтесь по специально выделенному номеру телефона службы безопасности МУП Сочи "Водоканал"»,— уточнил Денис Котиков.

Мария Удовик

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...