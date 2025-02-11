Водоканал Сочи проверит сотрудников после жалоб на коррупцию

В ответ на жалобы местных жителей о вымогательстве денег за услуги и умышленной порче счетчиков для получения платы за их ремонт водоканал Сочи приступил к внутреннему расследованию. Об этом сообщает ведомство в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Директор предприятия Денис Котиков встретился с инспекторами и руководителями абонентских отделов курорта, где подчеркнул недопустимость коррупционных действий среди сотрудников. Господин Котиков также объявил о планах провести всестороннюю проверку всех подразделений службы сбыта. Глава курортного ведомства пообещал принять кадровые меры и передать материалы в правоохранительные органы в случае подтверждения фактов коррупции.

«Убедительно прошу местных жителей сообщать о противоправных действиях со стороны сотрудников МУП Сочи "Водоканал". Если вам кто-либо предлагает "на месте" решить вопрос касательно предоставленных услуг водоснабжения и/или водоотведения, незамедлительно обращайтесь по специально выделенному номеру телефона службы безопасности МУП Сочи "Водоканал"»,— уточнил Денис Котиков.

Мария Удовик