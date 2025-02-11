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За месяц число самозанятых в Сочи выросло почти на тысячу

Число самозанятых в Сочи за месяц увеличилось на 1 тыс. человек. В декабре 2024 года на курорте насчитывалось немногим более 71 тыс. самозанятых, в настоящее время их число превысило 72 тыс. Росту сектора способствует комплекс мер поддержки малого и среднего бизнеса, реализуемый в регионе, отмечают в пресс-службе городской администрации.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В мэрии напомнили, что в Сочи действует проект «Школа самозанятых», организованный на базе Торгово-промышленной палаты города. В январе его семинары посетили 25 человек, а за весь 2024 год обучение прошли свыше 750 предпринимателей.

По словам директора департамента экономики и стратегического развития Сочи Алексея Жудика, одним из востребованных инструментов поддержки остаются социальные контракты. В рамках проекта предприниматели получают бесплатные консультации по составлению бизнес-плана, необходимого для заключения контракта. В прошлом году было оформлено более 150 таких соглашений, а 180 самозанятых продолжают получать сопровождение своей деятельности. Власти отмечают высокую активность сочинцев в использовании мер финансовой поддержки малого бизнеса.

Вячеслав Рыжков

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