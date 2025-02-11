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Сириус в 2025 году планирует получить 151 млн рублей турналога

Федеральная территория Сириус рассчитывает получить 151 млн руб. от туристического налога в 2025 году. Большую часть этих средств направят на развитие курортной инфраструктуры, пишет «Ведомости Юг» со ссылкой на пресс-службу ФТ.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

На территории Сириуса сейчас работают 113 классифицированных средств размещения, которые будут уплачивать налог. В минувшем году сумма курортного собора в Сириусе составила 170 млн руб.

По итогам 2024 года турпоток в Сириус превысил 2 млн человек. Это на 10% превышает показатели 2023 года. В высокий туристический сезон загрузка гостиничных объектов в Сириусе достигала максимальных значений — 100%, особенно в дни проведения Всемирного фестиваля молодежи.

Вячеслав Рыжков

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