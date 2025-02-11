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В Сочи увеличилось количество птиц, пострадавших от мазута

В акватории Сочи фиксируется рост числа птиц, пострадавших от мазута. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря Сочинского географического общества (СГО) Александра Блинова.

Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

По словам господина Блинова, за последние двое суток в центр спасения птиц на улице Звездной поступило около 50 загрязненных чомг. Ранее подобных случаев фиксировалось меньше.

Специалисты связывают ситуацию с миграцией планктона и рыбы на юг черноморского побережья. Следом за кормовой базой в район Большого Сочи направились птицы, часть которых могла загрязниться в зоне недавних аварий танкеров в Керченском проливе. Сочи не входит в территорию, где объявлена чрезвычайная ситуация, поэтому работу по спасению пернатых ведут волонтеры на базе СГО.

Руководитель штаба добровольцев Александр Зобнин отмечает нехватку людей, необходимых для очистки, лечения и реабилитации птиц. Помощь оказывают добровольцы из разных регионов, предоставляя лекарства, корм и финансовую поддержку, однако ресурсов недостаточно.

Аномально теплая зима также способствует скоплению водоплавающих птиц, в том числе краснокнижных гагар, которые не улетели в Грузию и остаются в районе Сочи перед весенним перелетом.

Вячеслав Рыжков

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