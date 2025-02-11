Обманувшему граждан на 27 млн рублей сочинцу заменили условный срок на реальный

Краснодарский краевой суд после вмешательства прокуратуры заменил 42-летнему сочинцу условный срок на реальный. Осужденный похитил у девяти граждан почти 28 млн руб., передает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ноябре 2023 года Центральный районный суд Сочи признал фигуранта виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Подсудимого приговорили к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

Суд установил, что сочинец под предлогом передачи недвижимого имущества завладел денежными средствами девяти потерпевших. Ущерб составил более 27,9 млн руб.

Прокуратура не согласилась с приговором и подала апелляцию. В Краснодарском краевом суде поддержали позицию надзорного органа, отменили условное осуждение и назначили подсудимому наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Осужденного взяли под стражу в зале суда, приговор вступил в законную силу.

Вячеслав Рыжков