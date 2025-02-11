В Сириусе выпустили в естественную среду часть пострадавших от мазута птиц

В Сириусе четырех пострадавших от разлива мазута птиц вернули в естественную среду обитания после месяца реабилитации в селе Витязево под Анапой. Об этом сообщает пресс-служба федеральной территории Сириус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба федеральной территории «Сириус» Фото: пресс-служба федеральной территории «Сириус»

Выбор места для выпуска птиц зависел от погодных условий — на море в ближайшую неделю синоптики прогнозируют штиль. Перед выпуском чомги прошли тест на плавучесть: их держали более суток в специальных бассейнах с морской водой при температуре +9 градусов.

Руководитель центра реабилитации Ксения Михайлова отметила, что птицы активно плавали и ныряли, показывая хорошие результаты.

«У них нормальный вес, все хорошо. Плавучесть им вернули меньше чем за месяц»,— добавила госпожа Михайлова.

Птиц доставили в реабилитационный центр после того, как те попали в пятно мазута, которое образовалось в результате аварии двух танкеров в Керченском проливе 15 декабря. Спустя 11 дней после происшествия на побережье Сочи обнаружили свыше 25 пострадавших от мазута птиц.

«Ъ-Сочи» писал, что мазутное пятно движется в сторону Крыма. Отдых в Адлере и Сочи будет безопасным.

Мария Удовик