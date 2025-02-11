«Трансгуманизм» переведут на язык кино

По роману Виктора Пелевина снимут сериал, его режиссером станет театральный постановщик Василий Бархатов. Премьера состоится на «Кинопоиске». Права на экранизацию серии книг Transhumanism Inc. продюсерский центр «Яндекса» приобрел в 2023 году. Над сценарием работали около двух лет. Создатели обещают много графики и не исключают использование нейросетей. Критики ожидают, что проект вызовет интерес, но сомневаются, что затраты удастся окупить. Тему продолжит Григорий Колганов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Режиссер Василий Бархатов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Режиссер Василий Бархатов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Вместо России на карте — «Доброе государство», ради экологической революции человечество вернулось к ручному труду, а главная мечта любого работяги — накопить достаточно денег, чтобы отправить свои мозги в банку и продолжить существование в виртуальном мире. Таким далекое будущее видит Виктор Пелевин. Именно в этой вселенной происходят действия последних его четырех книг. Создатели сериала намерены уместить сюжет в шесть эпизодов. А успех проекту обеспечит имя писателя, считает кинокритик Сергей Сычев: «Любой фильм или сериал по Пелевину обречены на то, чтобы привлекать зрителя. Мы до этого видели несколько интересных экранизаций. А Transhumanism, в котором очень много сюжетных линий и действующих лиц и при этом совершенно яркая понятная вселенная, как будто идеально создан для того, чтобы по нему что-то ставить».

Юбилейная, 20-я книга Виктора Пелевина стала самой продаваемой в 2023 году по версии Forbes: россияне купили почти 62,5 тыс. экземпляров. Последний роман «Круть», который вышел в октябре 2024-го, вошел в топ рейтинга «Яндекс Книг». Несмотря на это Пелевин — не массовый писатель, отмечают обозреватели. И не разочаровать фанатов авторского стиля и философии создателям сериала будет трудно, полагает литературный критик Лиза Новикова: «Это очень сложная задача. На месте кинематографистов я бы сначала обзавелась каким-то путеводителем по романам Пелевина, чтобы разобраться во всех его сложных месседжах и отдельной медиатеме. Он в последнее время говорит на такие темы, которые в медиа мы уже не всегда находим.

Кроме того, отразить пародийность его иронии средствами киноязыка — это тоже вызов».

Режиссер Василий Бархатов уже состоялся в театре: он ставил в Большом, Мариинке и МХТ им. Чехова. Но фильмография мастера пока довольно скромна, отмечает кинокритик Ольга Корф: «Это вообще оперный режиссер. У него есть небольшая фильмография. Оба проекта пока не показали выдающихся кинорежиссерских способностей. Бархатов любит экспериментировать с формой. В сериале "С нуля" был такой клиповый монтаж».

Раньше экранизациями романов Пелевина занимался Виктор Гинзбург. Фильм по «Generation "П"» в 2011 году за девять месяцев посмотрели 0,5 млн зрителей, он принес почти 125 млн руб. кассы. Вторая картина должна была выйти в 2022-м, но Минкульт прокатное удостоверение не выдал. Производство нового проекта, судя по заявлением шоураннеров, будет дорогим, но вряд ли принесет большую выручку, рассуждает продюсер кинокомпании «Лунапарк» Дмитрий Нелидов:

«"Кинопоиск" заявляет достаточно амбициозные премьеры, которые стоят больших денег. Они хотят снимать именно какие-то фильмы-события.

Но стоимость производства, конечно, сейчас зашкаливает. Имиджевый успех, наверное, будет большим. Но вряд ли проект окупится. Для любого типа съемок за последние три года все подорожало процентов на 50».

Последний громкий проект «Кинопоиска» — сериал «Преступление и наказание» — высоких оценок от критиков и зрителей не получил. Сейчас на сервисе рейтинг всего 5 и 8. Но поставить локальный рекорд это не помешало — за сутки с проектом ознакомились 600 тыс. человек.

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Анжела Гаплевская, Далила Цельбель