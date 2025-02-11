Главные новости к утру 11 февраля

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в результате атаки беспилотников ночью 11 февраля повреждения получило промышленное предприятие в Саратове. Какое именно, он не назвал. В местах падения обломков беспилотников, отметил глава региона, работают оперативные службы. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

Президент США Дональд Трамп 10 февраля подписал указы, согласно которым на все виды стали и алюминия, поставляемые в Соединенные Штаты, вводятся пошлины в размере 25%. Новыми указами вводится «североамериканский стандарт». По нему вся импортируемая сталь должна быть «выплавлена и разлита», а алюминий — «выплавлен и отлит» в этом регионе. Тем самым, отмечает агентство, ограничивается импорт минимально обработанной стали из Китая в США.

Указом президента Владимира Путина погибший 2 февраля в Курской области командир добровольческого отряда «Тигр» вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов посмертно награжден званием Герой России. Об этом на церемонии прощания с господином Ефремовым и его сослуживцем Александром Иваровским заявил глава Приморского края Олег Кожемяко.

Верховный суд РФ позволил таможне облагать одноразовые электронные системы доставки никотина сразу двумя пошлинами — за само устройство и никотинсодержащую жидкость в нем. ВС не увидел в этом двойного налогообложения, посчитав, что здесь имеют место разные виды пошлин.

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, расширяющий с 2026 года перечень сведений, подлежащих внесению в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). В частности, в нем планируется отражать сведения о договоренностях между собственниками о порядке использования недвижимости, находящейся в долевой собственности (например, о распределении комнат в квартире и оплате расходов на «коммуналку»).

Представители крупного IT-бизнеса выразили обеспокоенность поправками к законодательству, которые должны обеспечить доступ представителей силовых органов к коммерческим базам персональных данных. Они считают, что предложенный механизм создает риски информационной безопасности, и предлагают вносить необходимые правки с помощью Единой системы идентификации и аутентификации «Госуслуг».

Минпромторг задумался об изменении подхода к гражданскому госзаказу на беспилотные авиационные системы: на смену закупкам БПЛА может прийти приобретение «беспилотных» услуг. Эффективность программы оценивается на фоне сокращения ее бюджета почти в пять раз по сравнению с 2024 годом.

Лесопромышленники просят правительство отменить на несколько месяцев штрафы за отсутствие на автотранспорте системы ГЛОНАСС и регистрации во ФГИС ЛК. По оценке участников рынка, сейчас модулями ГЛОНАСС оборудовано не более 40% парка, а за отсутствие данных о перемещении может грозить штраф до 75 млн руб. на машину в месяц.

Падение продаж новостроек потянуло вслед за собой и объемы выводимых на рынок новых объектов. За два месяца количество выставленных лотов снизилось на 7%, хотя с июля прошлого года этот показатель стабильно рос. Крупные девелоперы сокращают вывод нового предложения, рассчитывая удержать комфортные цены и снизить расходы.