Промышленное предприятие в Саратове получило повреждения после атаки БПЛА

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в результате атаки беспилотников ночью 11 февраля повреждения получило промышленное предприятие в Саратове. Какое именно, он не назвал.

«Силами ПВО ликвидированы БПЛА. Есть повреждения на промышленном предприятии в Саратове»,— написал господин Бусаргин в Telegram-канале в 6:03 мск.

В местах падения обломков беспилотников, отметил глава региона, работают оперативные службы. Пострадавших, по предварительным данным, нет.