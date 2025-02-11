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Коммерсантъ FM
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Промышленное предприятие в Саратове получило повреждения после атаки БПЛА

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в результате атаки беспилотников ночью 11 февраля повреждения получило промышленное предприятие в Саратове. Какое именно, он не назвал.

«Силами ПВО ликвидированы БПЛА. Есть повреждения на промышленном предприятии в Саратове»,— написал господин Бусаргин в Telegram-канале в 6:03 мск.

В местах падения обломков беспилотников, отметил глава региона, работают оперативные службы. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

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