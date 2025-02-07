Доля иногородних покупателей жилья в новостройках Петербурга сократилась до 32%

Доля покупателей жилья из других регионов в новостройках Петербурга стала сокращаться. Если два года назад она составляла 45%, то в 2024 году упала до 32%.

Как сказано в исследовании ГК «Самолет», в прошлом году среди покупателей новых квартир в Петербурге 68% были жителями города. Годом ранее доля покупателей, проживающих в городе, составляла 67%, а в 2022 и 2021 годах — всего по 55%. Среди тех, кто в 2024 году совершал сделки по приобретению жилья, 13% проживают в Ленобласти, 19% — в других регионах (в 2023 году — 12% и 21% соответственно).

Согласно данным «Самолета», из петербуржцев, намеренных купить новое жилье, 33% сейчас арендуют квартиру (против 26% в 2023 году), 24% живут в собственной (против 27% в 2023 году), 8% живут у родителей (против 11% в 2023 году), а еще 3% — в квартире своего партнера (против 2% в 2023 году). По информации консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», среди регионов, откуда чаще всего приезжают покупатели жилья в Санкт-Петербурге, можно выделить пять лидеров: Москва и Московская область, Мурманская область, Архангельская область, Республика Башкортостан, Республика Коми.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что выдача ипотеки в Петербурге год к году сократилась на 33%.

Андрей Кащавцев