Правительство поддержало отмену половины экзаменов для части девятиклассников

Правительство планирует одобрить законопроект о сокращении в два раза количества обязательных выпускных экзаменов для поступающих в колледжи после 9-го класса. Проект отзыва правительства, утвержденный комиссией по законодательной деятельности, есть в распоряжении «Ъ».

Речь идет о законопроекте, который внесла в Госдуму 17 января группа депутатов, в числе которых Петр Толстой, Виктория Абрамченко, Ирина Белых (все — «Единая Россия») и др. Документ предлагает в качестве эксперимента в 2025 году разрешить выпускникам 9-х классов из пяти субъектов — Москвы, Санкт-Петербурга, Ростовской и Тюменской областей и Северной Осетии — сдавать основные госэкзамены (ОГЭ) только по двум предметам, если они планируют поступать на программы среднего профессионального образования (СПО). Учащимся, желающим продолжить обучение в 10-м классе, нужно будет сдать ОГЭ по старым правилам.

Сейчас выпускники девятых классов должны сдать четыре обязательных ОГЭ: русский язык, математику и два предмета на выбор ученика.

Комиссия поддержала законопроект, но указала на необходимость доработки. В частности, в правительстве указали, что законопроект не содержит механизм приема на программы СПО по дополнительным вступительным испытаниям. Кроме того, проект не учитывает ситуаций, когда ученик не набирает необходимое количество баллов или не проходит вступительное испытание в колледж. Также, отмечает правительство, законопроект не разграничивает полномочия региональных и федеральных органов власти, ответственных за организацию итоговой аттестации и приемной кампании.

Подробнее — в материале «Ъ» «СПОкойствие, только спокойствие».

Полина Мотызлевская