Новым гендиректором Nokia станет топ-менеджер Intel

Nokia Corp. объявила о смене генерального директора. Место Пекки Лундмарка с 1 апреля займет нынешний глава подразделения дата-центров и искусственного интеллекта Intel Джастин Хотард.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Lehtikuva / Markku Ulander / Reuters Фото: Lehtikuva / Markku Ulander / Reuters

Пекка Лундмарк возглавляет Nokia с 2020 года. Он подал заявление об отставке с постов гендиректора и президента компании, решив сосредоточиться на работе в совете директоров. Покинув руководящие должности в Nokia он, однако, останется советником господина Хотарда до конца года, чтобы обеспечить плавную передачу правления.

Джастин Хотард до работы в Intel занимал руководящие должности в Hewlett Packard и NCR Corp., отвечая за работу подразделений в сфере искусственного интеллекта и облачных технологий.

Кирилл Сарханянц