В Ульяновской области конфисковано авто дочери бывшего замминистра ЖКХ

Автомобиль дочери бывшей заместителя министра ЖКХ и строительства Ульяновской области Елены Чупахиной обращен в доход РФ. Решение принял Чердаклинский районный суд по иску регионального прокурора Руслана Медведева. Об этом сообщает надзорное ведомство Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Контрольный орган провел проверку и установил, что 24-летняя дочь бывшей чиновницы Елены Чупахиной не имела какого-либо дохода, но несмотря на это, в сентябре 2023 года купила автомобиль марки Haval Dargo стоимостью свыше 3,4 млн руб. По информации прокуратуры, деньги были получены преступным путем.

В частности, как выяснило надзорное ведомство, Елена Чупахина получила незаконное вознаграждение от руководства коммерческих фирм за беспрепятственное принятие работ по муниципальным контрактам и согласование заявок администрациям муниципалитетов о перечислении субсидий из регионального бюджета для их оплаты. Контракты касались строительства, реконструкции и ремонта парков, скверов, площадей в Ульяновске, Димитровграде, Барыше, Инзе и Карсуне. Общая сумма незаконного вознаграждения превысила 7 млн руб.

Указанные средства перечислялись, в том числе, на банковские карты дочери бывшей замминистра. В связи с этим прокуратура обратилась в суд и потребовала конфисковать иномарку в пользу государства.

В отношении Елены Чупахиной было возбуждено уголовное дело о получении взяток (ч. 3, п. «б» ч. 5 и 6 ст. 290 УК РФ). Силовики задержали бывшую чиновницу в марте 2024 года после обысков с изъятием документации и компьютерного оборудования в рабочем кабинете бывшей чиновницы. Тогда же были задержаны и допрошены представители компаний, получавших подряды на работы по благоустройству Ульяновска: ООО «ДСК Стандарт» (владелец — Анна Месропян), ООО «Регионстрой» (владелец — Ленар Камбаров) и ООО «Стройцентр» (владелец — Сатеник Амирагян).

Бывшая замминистра ЖКХ и строительства Ульяновской области помещена под домашний арест. В настоящее время расследование ее уголовного дела завершено. Материалы с утвержденным обвинительным заключением переданы в суд.

Георгий Портнов