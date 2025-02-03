В Ульяновской области завершено расследование дела о коррупции в минЖКХ

Бывший заместитель министра ЖКХ и строительства Ульяновской области Елена Чупахина предстанет перед судом. Расследование дела о пяти взятках (ст.290 УК РФ) в отношении экс-чиновницы завершено, и утверждено обвинительное заключение по нему. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, с 2021-го по 2023 годы представители коммерческих фирм передали обвиняемой взятки на сумму от 120 тыс. до 3 млн руб. Предполагалось, что за незаконное вознаграждение бывшая чиновница поможет взяткодателям с подписанием актов выполненных работ по муниципальным контрактам на благоустройство. Они должны были быть исполнены по госпрограмме «Формирование комфортной городской среды в Ульяновской области» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Контракты касались строительства, реконструкции и ремонта парков, скверов, площадей в Ульяновске, Димитровграде, Барыше, Инзе и Карсуне. Общая сумма незаконного вознаграждения превысила 7 млн руб. По ходатайству следователя Елена Чупахина была помещена под домашний арест.

Силовики задержали Елену Чупахину в марте 2024 года после обысков с изъятием документации и компьютерного оборудования в рабочем кабинете бывшей чиновницы. Тогда же были задержаны и допрошены представители компаний, получавших подряды на работы по благоустройству Ульяновска: ООО «ДСК Стандарт» (владелец — Анна Месропян), ООО «Регионстрой» (владелец — Ленар Камбаров) и ООО «Стройцентр» (владелец — Сатеник Амирагян).

Весной 2023 года Ленар Камбаров уже был признан виновным в мошенничестве при исполнении контракта на установку опор освещения по нацпроекту «Жилье и городская среда». Суд приговорил подрядчика к четырем годам условного лишения свободы. На момент задержания Елены Чупахиной Ленар Камбаров находился в СИЗО по другому уголовному делу, связанному с дракой в кальянной «Дуть». В апреле 2024 года бывшему замминистру ЖКХ Ульяновской области предъявили обвинение в получении взяток.

Георгий Портнов