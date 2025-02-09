Скончался научный руководитель Института США и Канады РАН Сергей Рогов

Умер научный руководитель Института США и Канады РАН, академик РАН Сергей Рогов. Ему было 76 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Рогов в 2015 году

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости Сергей Рогов в 2015 году

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Сергей Михайлович Рогов был известным американистом, специалистом в области международных отношений и военной политики США и России. Он родился 22 октября 1948 года в Москве. Окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) МИД СССР. Прошел путь от младшего научного сотрудника (1976–1982) до директора Института США и Канады РАН (c 1995 года). Эту должность он занимал по 2015 год, после чего стал научным руководителем ИСКРАН.

Доктор исторических наук, действительный член (академик) Российской академии наук (РАН) и Российской академии естественных наук (РАЕН). Он входил в Экономический совет при правительстве РФ. Был членом научных советов при МИД России, Совете безопасности, Совете федерации. Являлся членом редколлегий научных журналов «Вестник Российской академии наук» и «США и Канада: экономика, политика, культура». Автор более 300 статей и 16 монографий и брошюр.

Елена Черненко