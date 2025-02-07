СКА вернулся со щитом

Хоккеисты СКА обыграли в матче чемпионата КХЛ «Витязь» на его площадке 4:2. Этой игрой армейцы «прикрыли» позор поражения от «Ак Барса» в предыдущей дуэли со счетом 3:8. При этом команда Романа Ротенберга осталась на шестой позиции в Западной конференции — оттуда СКА не сдвинешь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хоккейный матч между командами «ВИТЯЗЬ» — СКА

Фото: ХК СКА Хоккейный матч между командами «ВИТЯЗЬ» — СКА

Фото: ХК СКА

Сползания в пропасть после жуткого проигрыша «Ак Барсу» на «СКА Арене» не произошло. Армейцы провели матч против «Витязя» более или менее собранно. Для них это вообще удобный соперник: команду из Балашихи СКА обыграл четыре раза подряд в этом сезоне. Один раз — со счетом 8:1. Это случилось тоже в гостях. На этот раз петербуржцы забросили меньше шайб. Может, боялись бежать к чужим воротам, чтобы не пропустить восемь. Хотя свои дважды не уберегли.

Наконец-то удалось отличиться 34-летнему форварду Павлу Дедунову — он сделал счет 2:0 в пользу СКА в начале второго периода. До этого у Дедунова вообще не было очков в 36 матчах чемпионата. Такое бывает, когда нападающий получает не так много времени, действует в основном в четвертом звене, задача которого — сбить настрой соперника, измотать его, выполнить «грязную» работу. Такие игроки тоже ценятся. «На Кубке Гагарина не пишут фамилии отдельных игроков — его выигрывает вся команда»,— как говорит сам Дедунов.

Еще один гол СКА записал на свой счет форвард Николай Поляков, от чьего конька шайба заскочила в сетку ворот «Витязя» после броска Ивана Демидова. А героем матча стал Михаил Григоренко, забросивший две шайбы. Вернулся на лед в игре с «Витязем» Сергей Толчинский, залечивший травму лица, хотя и не до конца (он играл в маске). Но снова не сумел отличиться. У этого форварда плохи дела в этом сезоне: всего четыре шайбы в 40 матчах. Хотя он не считается игроком, призванным «таскать рояль»,— должен играть на нем.

На послематчевой пресс-конференции тренер СКА Роман Ротенберг снова долго и путано объяснял, на чем основана система игры армейцев, что еще надо улучшить и исправить, каковы цели команды и ее философия. Он, в частности, отметил, что скоро СКА забьет 200 шайб в чемпионате — пока на счету клуба 196. И на самом деле философия команды — обыгрывать всех, в том числе тех, кто действует от обороны. Так можно лучше подготовиться к плей-офф. Самим же надо действовать в обороне, объяснил Ротенберг, всей пятеркой, а не рассчитывать только на пару защитников — таков современный хоккей.

После успеха в Балашихе СКА остался на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ — в двух очках от второго места, которое занимает «Северсталь», и в 18 от «Кунлунь Ред Стара», который идет на девятом, отделяющем зону плей-офф от зоны вылета. Следующий матч армейцы проведут 11 февраля против «Динамо» в Москве. На выходных в Новосибирске пройдет традиционный «Матч звезд» КХЛ, в котором от СКА примут участие Александр Никишин, Иван Демидов и Матвей Короткий. Какое-то время болельщикам петербургской команды можно провести без потрясений и удивлений — хороших и плохих.

Кирилл Легков