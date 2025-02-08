Рогов обвинил Украину в диверсиях с заминированными FPV-очками

На фронт под видом гуманитарной помощи начали поступать заминированные FPV-очки, утверждает председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов. Он назвал это диверсией украинских спецслужб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Рогов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Владимир Рогов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Господин Рогов ссылается на «информацию от военнослужащих с фронта». По его словам, зафиксированы случаи поставок заминированных FPV-очков Skyzone модели Cobra. Утверждается, что в них были заложены самодельные взрывные устройства мощностью 10–15 г пластичного взрывчатого вещества, а взрыв происходит при включении очков.

«Данной информацией уже занимаются правоохранители»,— сказал «РИА Новости» Владимир Рогов.

О попытке диверсии против российских военных с помощью заминированного оборудования накануне, 7 февраля, заявил представитель АО НПП (разработка и поставка РЭБ-оборудования) Игорь Потапов. Он также говорил, что взрывчатка была заложена в FPV-очки, использующиеся для управления дроном, но их модель и другие детали не привел.