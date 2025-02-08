Спикер парламента Грузии потребовал извинений за критику закона об иноагентах
Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили призвал принести извинения всех, кто критиковал местных закон об иностранных агентах. Так он прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа о коррупции в Агентстве США по международному развитию (USAID).
Пришло время всем иностранцам, которые боролись против "Закона прозрачности", извиниться перед грузинским правительством и грузинским народом»,— написал Шалва Папуашвили в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещенной в России).
7 февраля Дональд Трамп заявил, что коррупция в USAID, которая предоставляла помощь иностранным проектам, находилась на «невиданном ранее» уровне. Почти все программы агентства были заморожены на три месяца.
Закон «О прозрачности иностранного влияния» в Грузии начал действовать в июне 2024 года. Принятие документа сопровождалось массовыми акциями протеста. В начале февраля правящая в стране «Грузинская мечта» анонсировала изменение закона об иностранных агентах, чтобы приблизить его к американской версии документа.
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