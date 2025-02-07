Главные новости за 7 февраля. Воронеж, Курск, Тамбов
Бывшего воронежского замминистра туризма отправили под стражу.
Курянин пострадал, наступив на взрывное устройство в Рыльском районе.
В воронежском Отрадном хотят возвести ЖК «Матрешка» за 3,2 млрд руб.
Бывшему замглавы курской корпорации развития и участнику строительства линии обороны в регионе продлили сроки содержания в СИЗО.
Тамбовского нефтетрейдера признали банкротом из-за долгов на 2,4 млрд руб.
Прокуратура добилась изменения формулировки отставки курского министра транспорта.
Экс-помощница Александра Хинштейна в Госдуме устроилась на работу в курское правительство.