Главные новости за 7 февраля. Воронеж, Курск, Тамбов

Бывшего воронежского замминистра туризма отправили под стражу.

Курянин пострадал, наступив на взрывное устройство в Рыльском районе.

В воронежском Отрадном хотят возвести ЖК «Матрешка» за 3,2 млрд руб.

Бывшему замглавы курской корпорации развития и участнику строительства линии обороны в регионе продлили сроки содержания в СИЗО.

Тамбовского нефтетрейдера признали банкротом из-за долгов на 2,4 млрд руб.

Прокуратура добилась изменения формулировки отставки курского министра транспорта.

Экс-помощница Александра Хинштейна в Госдуме устроилась на работу в курское правительство.