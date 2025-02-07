Экс-помощница Хинштейна в Госдуме устроилась на работу в курское правительство

Временно исполняющим обязанности замминистра культуры Курской области стала Алла Ломоносова. Эту информацию «Ъ-Черноземье» сообщил собственный источник. С 2012 по 2024 год она работала помощником Александра Хинштейна, когда тот был депутатом Госдумы от Самарской области.

Из биографии госпожи Ломоносовой известно, что с 2022 по 2024 год она являлась членом самарского отделения «Союза женщин России», а также являлась инициатором нескольких проектов в сфере культуры. Один из них — «Культура-детям» — был создан совместно с первым бывшим депутатом гордумы Самары Олесей Дворцовой. В конце января стало известно, что госпожа Дворцова стала врио советника губернатора Курской области.

Это не первые выходцы из Самарской области, которых принял в свою команду господин Хинштейн. Так, бывший первый вице-мэр Самары Елена Атанова назначена врио советника губернатора, а врио помощника — юрист и борец за права обманутых дольщиков в Самарской области Светлана Дроздова. Бывшая замглавы самарского министерства строительства Анна Урусова стала врио первого заместителя в министерстве строительства Курской области.

Подробнее о том, как Александр Хинштейн формирует свою команду,— в материале «Ъ-Черноземье».

Анастасия Колпачева