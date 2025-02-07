Курянин пострадал, наступив на взрывное устройство в Рыльском районе

В одной из деревень Рыльского района Курской области местный житель наступил на взрывное устройство и получил серьезную рану стопы. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Пострадавшего доставили в Рыльскую центральную райбольницу. Решается вопрос о его переводе в областную больницу.

«В приграничье сегодня по-прежнему напряженная обстановка, существует реальная угроза здоровью и жизни! Воздержитесь от поездок в "серую зону", пока там не станет полностью безопасно»,— добавил глава региона.

Алина Морозова