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Прокуратура добилась изменения формулировки отставки курского министра транспорта

Ленинский райсуд Курска удовлетворил иск прокурора региона к губернатору и Сергею Солдатенкову об оспаривании распоряжения об увольнении последнего с должности министра транспорта и автомобильных дорог, соответствующей формулировки и основания. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Здание правительства Курской области

Здание правительства Курской области

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Здание правительства Курской области

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд обязал областные власти заменить основание отставки с «по инициативе работника» на «в связи с утратой доверия». Изменения в распоряжение нужно внести в течение недели со дня вступления решения суда в силу, в трудовую книжку господина Солдатенкова — в течение 17-ти рабочих.

Сергей Солдатенков покинул пост министра транспорта в октябре 2023 года. Сообщалось, что он переходит на работу в одну из федеральных структур. Роман Старовойт, возглавлявший тогда регион, вручил ему почетную грамоту.

В том же месяце областным министром транспорта был назначен Александр Замараев.

Алина Морозова

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