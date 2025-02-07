Участник строительства линии обороны в Курской области не смог выйти из СИЗО

Курский облсуд оставил без удовлетворения жалобу адвоката генерального директора и учредителя местного ООО «Сиэми» Виталия Синьговского на решение первой инстанции об избрании тому меры пресечения. Постановление Ленинского райсуда Курска оставлено без изменения, согласно нему бизнесмен пробудет в СИЗО как минимум до 29 марта 2025 года. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

По версии следствия, бизнесмен по предварительному сговору с лицами, выполняющими управленческие функции в АО «Корпорация развития Курской области», мошенническим путем похитил не менее 51,6 млн руб., выделенных на строительство фортификационных сооружений.

Прошлой осенью в офисе компании прошли обыски по уголовному делу о мошенничестве при строительстве линии обороны. Тогда «Ъ-Черноземье» сообщил о связи «Сиэми» и депутата облдумы Максима Васильева. Он заявил, что виновных в неготовности сооружений ищут среди коммерческих организаций, которым пришлось вести работы в непростых условиях. После этого разговора парламентарий неоднократно отказывался от комментариев для «Ъ», ссылаясь на свое участие в спецоперации. На СВО он ушел в конце 2024-го.

Кроме того, с 24 января под стражей находится обвиняемый в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) директор ООО «Торговый дом Курск» Денис Федоров, также являющийся одним из подрядчиков линии обороны.

С конца прошлого года под арестом бывший гендиректор корпорации развития Владимир Лукин и его заместитель Игорь Грабин. Им вменяется необоснованное расходование из бюджета более 173 млн руб. при реализации одного из контрактов на строительство фортификационных сооружений в Глушковском районе. Сегодня Игорю Грабину продлили срок ареста до 4 мая.

Подробнее об уголовном деле при строительстве линии обороны в Курской области — в материале «Ъ-Черноземье».

Анастасия Колпачева