Бывшему замглавы курской корпорации развития продлили срок содержания в СИЗО

Ленинский райсуд Курска удовлетворил ходатайство следователя МВД и продлил меру пресечения бывшему замглавы АО «Корпорация развития Курской области» Игорю Грабину, который обвиняется в «необоснованном расходовании денежных средств, предназначенных для строительства фортификационных сооружений» в регионе (ч. 3 ст. 285 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Он пробудет в СИЗО еще как минимум три месяца — до 4 мая. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Адвокат фигуранта обжаловал постановление райсуда и попросил избрать его подзащитному домашний арест. Курский облсуд не согласился с доводами жалобы и оставил решение первой инстанции без изменения. Оно вступило в законную силу.

Игорь Грабин находится в СИЗО с конца прошлого года вместе с бывшим гендиректором корпорации развития Владимиром Лукиным. Им вменяется необоснованное расходование из бюджета более 173 млн руб. при реализации одного из контрактов на строительство фортификационных сооружений в Глушковском районе.

В конце января стало известно, что Генпрокуратура РФ предъявила к бывшим руководителям курской корпорации развития и нескольким бизнесменам и фирмам иск о взыскании более 3,2 млрд руб., выделенных на строительство фортификационных сооружений.

Подробнее об этом читайте в публикации «Ъ-Черноземье» «Генпрокуратура взялась за оборону».

Алина Морозова