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Две пожилые петербурженки отдали мошенникам 3,5 млн рублей из-за слова «сахар»

Прокуратура Калининского района Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), главным подозреваемым по которому проходит 25-летний уроженец одного из государств ближнего зарубежья. По версии следствия, в октябре прошлого года мужчина вместе с сообщниками путем обмана похитил деньги у двух пожилых жительниц Петербурга.

Как сообщили в надзорном ведомстве, было установлено, что один из соучастников в течение нескольких дней созванивался с потерпевшими — он представлялся сотрудником правоохранительных органов и убеждал в том, что их сбережения якобы находятся под угрозой хищения. Таким образом злоумышленники уговорили пожилых женщин снять накопления и передать их обвиняемому по кодовому слову «сахар». В итоге обманутые пенсионерки сложили в пакеты в общей сложности более 3,5 млн рублей, которые передали фигуранту.

В настоящий момент уголовное дело направлено в Калининский районный суд для рассмотрения по существу, пояснили в прокуратуре.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге пенсионерка в четыре захода передала мошенникам более 13 млн рублей.

Андрей Цедрик

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