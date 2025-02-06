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Авиасообщение между РФ и Абхазией планируют возобновить к началу лета

Регулярное авиасообщение между Россией и Абхазией планируют открыть к началу летнего туристического сезона 2025 года, сообщает ТАСС со ссылкой на министра транспорта России Романа Старовойта, который встретился с политическим деятелем Абхазии Бадрой Гунба. Тестовый полет в восстановленный аэропорт Сухуми состоится 7 февраля.

Фото: loon.site

Фото: loon.site

Полеты в столицу Абхазии будет выполнять российская авиакомпания ЮВТ «Аэро». Два других перевозчика также проявили интерес к этому направлению.

Роман Старовойт считает, что наличие транспортного сообщения с Абхазией имеет большое значение для развития туристического потока и экономических связей. Господин Гунба отметил, что открытие международного аэропорта в Сухуме значительно улучшит экономический потенциал республики и упростит передвижение для граждан России и Абхазии, так как сейчас функционирует лишь один контрольно-пропускной пункт на реке Псоу. Реализация проекта станет важным шагом для дальнейшего развития отношений между двумя странами.

Мария Удовик

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