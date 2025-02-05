В Петербурге пенсионерка в четыре захода передала мошенникам более 13 млн рублей

Пожилая жительница Фрунзенского района лишилась более 13 млн рублей из-за мошенников. С «курьерами» петербурженка встречалась четыре раза, в общей сложности передав им 13 267 649 руб., сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Пенсионерка обратилась в полицию 4 февраля. С ее слов, в период с 20 по 31 января ей поступали звонки от неизвестных, представлявшихся сотрудниками различных ведомств. Под предлогами непривлечения к уголовной ответственности, а также «декларирования» денежных средств аферисты убедили женщину передать указанную сумму курьерам в несколько этапов.

По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Полиция разыскивает всех причастных к этому преступлению.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что мошенники использовали пенсионерку как биодрон для обмана другой петербурженки.

Дарья Астанина