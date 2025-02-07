Комитет ГД одобрил проект о защите русского языка

Комитет Госдумы по культуре рекомендовал к принятию в первом чтении законопроект о защите русского языка, сообщила журналистам глава комитета Ольга Казакова. Законопроект ограничивает использование англицизмов и слов на иностранном языке на вывесках магазинов, в названиях жилых комплексов, поселков и микрорайонов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По словам госпожи Казаковой, чьи слова приводит «РИА Новости», рассмотреть законопроект в первом чтении планируется 11 февраля. Сейчас документ направлен на рассмотрение совета Думы.

Проект был внесен в октябре 2023 года группой депутатов «Единой России», среди которых Елена Ямпольская (ныне — советник президента), Максим Топилин, Сергей Пахомов и Александр Хинштейн (ныне — врио губернатора Курской области). Он вносит поправки в ст. 10.1 закона «О государственном языке РФ». Изменения обязывают употреблять русский язык «в коммерческом использовании» (c исключением для товарных знаков). Согласно инициативе, информация на вывесках и витринах должна излагаться на русском языке и дополняться иностранными словами «по усмотрению изготовителя». На них также не должно быть таких надписей, как coffee, fresh, sale, shop, open, считают авторы.

В пояснительной записке депутаты также ссылаются на поправки к закону «О государственном языке РФ», принятые в феврале 2023 года. Изменения обязали соблюдать «нормы русского литературного языка», сверяя их и допустимые иностранные слова со справочниками, разработанные правительством. В апреле 2024 года президент подписал закон о создании Национального словарного фонда, который объединит нормы русского языка, закрепленные в классических нормативных словарях. Фонд планируется создать к 2027 году.

О законопроекте — в материале «Ъ» «Русский язык вновь поддержали словом».

Полина Мотызлевская