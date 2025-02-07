Глава ОПГ «Герат-Урал» Андрей Селезнев отправился на СВО

Один из руководителей ОПГ «Герат-Урал» Андрей Селезнев (Селя) подписал контракт с Минобороны и отправился в зону проведения специальной военной операции (СВО). Как сообщили в Тагилстроевском районном суде Нижнего Тагила, производство по его уголовному делу приостановлено в связи с ходатайством военного комиссара.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как следует из картотеки суда, Андрею Селезневу предъявлено обвинение по двум эпизодам по п. п. «д», «ж» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью группой лиц) и по п. «ж» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство группой лиц).«Подсудимый не освобожден от уголовной ответственности, производство по делу приостановлено до устранения обстоятельств, послуживших основанием для его приостановления»,— говорится в сообщении суда.

Напомним, Ленинский районный суд Нижнего Тагила 5 февраля приговорил к 14 годам колонии общего режима участника ОПГ «Герат-Урал» Андрея Рогожкина, обвиняемого в убийстве трех человек в 1990-е годы в составе банды. По версии следствия, он причастен к убийству криминального авторитета Юрия Смирнова по прозвищу Букараня, а также бизнесмена Андрея Ермолаева и его телохранителя Игоря Кокуши.

Другого участника ОПГ – Игоря Лобанова Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила приговорил в августе 2024 года к 7 годам и 8 месяцам колонии общего режима по п. п. «д», «н» ст. 102 УК РСФСР (умышленное убийство, по предварительному сговору группой лиц, способом, опасным для жизни многих людей, двух лиц, по предварительному сговору группой лиц).

Следствие установило, что изначально Игорь Лобанов входил в преступную группу «авторитета» Владимира Малыгина по прозвищу Малыш. Впоследствии Игорь Лобанов решил выйти из группировки Малыша из-за возникшего конфликта и присоединиться к ОПГ «Герат Урал». В качестве «платы за вход» он убил бывшего босса на территории таксопарка, выстрелив в автомобиль Малыша из автомата Калашникова не менее 29 раз. В результате полученных ранений Владимир Малыгин скончался на месте. Кроме того, он совместно с Андреем Рогожкиным участвовал в убийстве Букарани.

Ирина Пичурина, Мария Шараева