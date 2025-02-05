Тройное убийство оценили в 14 лет

Ленинский районный суд Нижнего Тагила приговорил к 14 годам колонии общего режима участника ОПГ «Герат-Урал» Андрея Рогожкина, обвиняемого в убийстве трех человек в 1990-е годы в составе банды. По версии следствия, он причастен к убийству криминального авторитета Юрия Смирнова по прозвищу Букараня, бизнесмена Андрея Ермолаева и его телохранителя Игоря Кокушу.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Рогожкин

Фото: Ленинский районный суд Нижнего Тагила Андрей Рогожкин

Фото: Ленинский районный суд Нижнего Тагила

Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, Ленинский райсуд Нижнего Тагила приговорил к 14 годам колонии общего режима с компенсацией морального вреда потерпевшим в размере 1 млн руб. участника ОПГ «Герат-Урал» Андрея Рогожкина. Суд признал его виновным по п. п. «а» «д», «з», «н» ст. 102 УК РСФСР (умышленное убийство двух лиц и более, по предварительному сговору, группой лиц, совершенное из корыстных побуждений, способом, опасным для жизни многих людей).

По версии следствия, Андрей Рогожкин вошел в состав ОПГ «Герат-Урал», которая действовала в регионе в период с 1993 года по 2001 год под руководством Андрея Селезнева по прозвищу Селя.

По данным прокуратуры Свердловской области, ОПГ была создана в целях разбойных нападений на граждан, а также для умышленных убийств. Всего, по данным следствия, в группировку вошло четыре человека.

К 1995 году банда Сели превратилась в хорошо организованное преступное сообщество, оснащенное новейшими техническими средствами, оружием, с четким распределением ролей, жесткой дисциплиной и даже собственной разведкой и контрразведкой. Одно из «разведподразделений» занималось внедрением своих людей во властные структуры города, сбором компромата на чиновников и подкупом сотрудников правоохранительных органов и депутатов местной думы.

По версии следствия, первое убийство Андрей Рогожкин совершил совместно с другим участником ОПГ Игорем Лобановым в октябре 1995 года возле подъезда дома по ул. Садовая в Нижнем Тагиле. Их жертвой стал бизнесмен Юрий Смирнов по прозвищу Букараня. По данным региональной прокуратуры, сообщники подошли к припаркованному автомобилю Букарани и выстрелили в него 17 раз из пистолетов с самодельно изготовленными нарезными стволами под калибр 9 мм. От полученных ранений Букараня скончался на месте. По данным следствия, убийство было совершено из чувства мести, так как подельники считали, что Юрий Смирнов причастен к убийству одного из знакомых Сели.

По данным СУ СКР по Свердловской области, второе убийство Андрей Рогожкин совершил совместно с подельником утром 11 октября 1996 года возле дома по пр. Ленина в Нижнем Тагиле. По данным прокуратуры Свердловской области, осужденный семь раз выстрелили из автомата Калашникова в директора компании «Тагмет» Андрея Ермолаева и дважды в его телохранителя Игоря Кокушу. От полученных ранений Андрей Ермолаев и его охранник скончались на месте происшествия.

«По мнению злоумышленников, (Андрей Ермолаев — "Ъ-Урал") был причастен к убийству знакомого лидера банды», — отметили в региональном управлении СКР.

После совершения убийства сообщники скрылись с места происшествия. В конце декабря 1996 года за совершенное преступление они получили $20 тыс. от Селезнева, подчеркнули в региональном надзорном ведомстве.

«Уголовные дела об этих преступлениях, длительное время остававшиеся бесфигурантными, были раскрыты благодаря проведенной сотрудниками отдела криминалистики регионального управления СКР работе по изучению уголовных дел о преступлениях прошлых лет. В ходе расследования проведен комплекс судебных экспертиз, в частности, судебно-медицинские, баллистические, медико-криминалистические и психолого-психиатрические. Фигуранты признаны вменяемыми, поскольку осознавали характер совершаемых ими действий», — добавили в СКР.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, оперативное сопровождение при расследовании уголовного дела осуществляли сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью региональной полиции.

Другого участника ОПГ – Игоря Лобанова Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила приговорил в августе прошлого года к 7 годам и 8 месяцам колонии общего режима по п. п. «д», «н» ст. 102 УК РСФСР (умышленное убийство, по предварительному сговору группой лиц, способом, опасным для жизни многих людей, двух лиц, по предварительному сговору группой лиц).

Следствие установило, что изначально Игорь Лобанов входил в преступную группу «авторитета» Владимира Малыгина по прозвищу Малыш. Впоследствии Игорь Лобанов решил выйти из группировки Малыша из-за возникшего конфликта и присоединиться к ОПГ «Герат Урал». В качестве «платы за вход» он убил бывшего босса на территории таксопарка, выстрелив в автомобиль Малыша из автомата Калашникова не менее 29 раз. В результате полученных ранений Владимир Малыгин скончался на месте. Игорь Лобанов признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. В декабре 2024 года Свердловский областной суд по апелляции смягчил приговор в отношении участника ОПГ до 5 лет лишения свободы.

Сейчас в производстве Тагилстроевского районного суда Нижнего Тагила находится уголовное дело в отношении Андрея Селезнева. Как следует из картотеки суда ему предъявлено обвинение по двум эпизодам по п. п. «д», «ж» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью группой лиц) и по п. «ж» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство группой лиц).

Мария Шараева