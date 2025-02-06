Главные новости за 6 февраля. Ростов-на-Дону и область

Аппарат президента согласовал на должность замгубернатора Ростовской области полковника ФСБ Вячеслава Рудчика. На этом посту он может сменить Вадима Артемова, который проработал в должности заместителя главы региона 15 лет.

Минувшей ночью средства ПВО уничтожили беспилотники в небе над Миллеровским, Каменским и Чертковском районами Ростовской области, а также Донецком. Всего на Дону сбили восемь беспилотников, еще 13 БПЛА уничтожены над акваторией Азовского моря.

Вице-президент по безопасности и режиму Объединенной авиастроительной корпорации (ПАО «ОАК») Артур Коваль станет новым вице-губернатора Ростовской области.

Компания Gloria Jeans планирует сохранить за собой логистический центр в Новошахтинске. Логистический центр в Новошахтинске будет связан с дальнейшей деятельностью компании в качестве ритейлера. Он начал работать в 2014 году рядом с трассой М-19. Его площадь занимает 9 га. Инвестиции в проект составили 2,6 млрд руб.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь поручил и.о. главы администрации донской столицы Александру Скрябину навести порядок в работе камер видеофиксации нарушений в городе. По его словам, законопослушные водители большегрузов необоснованно получают штрафы из-за новых правил объезда города.

Прокурор Ростова Олег Фрикель покидает должность. Официально об уходе главы ростовской прокуратуры не сообщалось, в ведомстве заявили, что он находится на своем рабочем месте.

Юрий Слюсарь предложил выделять землю сельским врачам. По его словам, действующих в регионе программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» недостаточно, поскольку они не позволяют купить жилье, а только выплатить первый взнос по ипотеке.

Специалисты ростовского Водоканала зафиксировали сезонное ухудшение качества воды в реке Дон. Вода имеет неприятный рыбный, болотистый запах из-за летучих органических веществ. Для их нейтрализации изменена технология водоподготовки.

Помощником главы МЧС РФ Александра Куренкова назначен волонтер из Батайска Юрий Мезинов. Официальное представление состоялось сегодня, 6 февраля.