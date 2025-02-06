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В Ростовской области ночью уничтожили восемь БПЛА

Минувшей ночью средства ПВО уничтожили беспилотники в небе над Миллеровским, Каменским и Чертковском районами Ростовской области, а также Донецком — написал в своем Telegram-канале глава региона Юрий Слюсарь. Как сообщает Минобороны, на Дону сбили восемь беспилотников, еще 13 БПЛА уничтожены над акваторией Азовского моря.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По данным врио губернатора, разрушений на земле нет, никто не пострадал. Согласно данным Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС, по всей территории Ростовской области ночью действовал сигнал воздушной угрозы.

В ночь на 3 февраля в регионе отразили атаку 29 беспилотных аппаратов. Пострадавших и разрушений зафиксировано не было.

Дмитрий Ковалевский

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