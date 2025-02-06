У врио губернатора Дона Юрия Слюсаря появится новый заместитель

Вице-президент по безопасности и режиму Объединенной авиастроительной корпорации (ПАО «ОАК») Артур Коваль станет новым вице-губернатора Ростовской области. Об этом сообщает 1rnd со ссылкой на источник в силовых структурах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Артуру Ковалю 64 года. До 2012 года он возглавлял следственный отдел УФСБ России по Ростовской области. До 2015 года работал Советником Посольства России во Франции, оставаясь на этом посту до 2015 года. С 2016 года занимает пост вице-президента по безопасности и режиму Объединенной авиастроительной корпорации.

Награждён орденом «За военные заслуги».

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что аппарат президента согласовал на должность замгубернатора Ростовской области полковника ФСБ Вячеслава Рудчика.

Ева Китаева