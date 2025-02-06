Юрий Слюсарь раскритиковал реализацию «грузового каркаса» в Ростове

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь поручил и.о. главы администрации донской столицы Александру Скрябину навести порядок в работе камер видеофиксации нарушений в городе. По его словам, законопослушные водители большегрузов необоснованно получают штрафы из-за новых правил объезда города. Взыскания вводились в рамках «грузового каркаса». Об этом господин Слюсарь рассказал в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Как отметил Юрий Слюсарь, «грузовой каркас» и увеличение взысканий за проезд грузового автотранспорта под запрещающий знак должны были решить ряд проблем города: избавить его от пробок, снизить аварийность, улучшить экологию и т.д. Однако штрафы получают водители большегрузов, которые по закону имеют право ездить по Ростову, не нарушая ПДД. В частности, это те, кто занимается жизнеобеспечением города.

«Идея благая, но на деле организованная под эти задачи схема дорожного движения и администрирования камер фиксаций нарушений оказалась несовершенной», — отметил врио губернатора региона.

Как сообщал «Ъ-Ростов», с 1 января 2025 года штрафы за проезд под знак «Движение грузовых автомобилей запрещено» выросли с 500 до 5 тыс. руб. А за повторное нарушение нужно заплатить 10 тыс. руб.

Депутат, председатель Ассоциации грузоперевозчиков РФ по ЮФО Наталья Оськина ранее сообщала о многочисленных жалобах на штрафы от водителей фур. По ее словам, они отказываются заезжать в донскую столицу или требуют добавлять к перевозке сумму, которой можно покрыть взыскания. Также накануне около двухсот водителей собрались с протестом в Ростове для привлечения внимания к этой проблеме.

«Грузовой каркас» — схема, согласно которой передвижение грузовиков по городу будет осуществляться только для обслуживания предприятий и жителей города. Его создание началось в 2023 году.

Анастасия Казуков