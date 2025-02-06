Юрий Слюсарь предложил выделять землю сельским врачам

Выделять земельные участки медикам, работающим в селе, станут в Ростовской области. С соответствующей инициативой выступил врио губернатора Юрий Слюсарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Свое предложение он озвучил перед Заксобранием региона. По словам Юрия Слюсаря, действующих в регионе программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» недостаточно, поскольку они не позволяют купить жилье, а только выплатить первый взнос по ипотеке.

«Мер поддержки много не бывает, тем более для развития сельских территорий», — написал он.

Глава региона поручил министру здравоохранения Юрию Кобзеву совместно с главами муниципалитетов проработать вопрос. Уже в феврале законопроект должен поступить на рассмотрение в Законодательное собрание.

Дмитрий Ковалевский