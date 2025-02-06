Глава МЧС России назначил своим помощником волонтера из Батайска

Помощником главы МЧС РФ Александра Куренкова назначен волонтер из Батайска Юрий Мезинов. Официальное представление состоялось сегодня, 6 февраля. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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«Ваш богатый опыт работы в зоне проведения специальной военной операции поможет в решении стоящих перед Министерством задач», — отметил господин Куренков, представляя коллегам нового помощника.

Юрий Мезинов окончил Ростовский государственный строительный университет (РГСУ). Он начал свою трудовую деятельность пожарным, работал начальником караула, а затем инспектором госпожнадзора МЧС России в Ростовской области.

С 2014 года организовывает гуманитарную помощью жителям Донбасса. После начала СВО стал оперативным координатором благотворительного фонда «помощи мирным жителям освобожденных территорий» под названием «Добрый ангел».

Анастасия Казуков