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Главные новости за 6 февраля. Сочи

Авиакомпания «Азимут» с 30 марта запускает дополнительный рейс Сочи — Тель-Авив — Сочи. Полеты будут выполняться по воскресеньям, билеты уже поступили в продажу.

Объем инвестиций в строительство двух торгово-развлекательных центров в Центральном и Хостинском районах Сочи превысит 3,5 млрд руб. Ввод объектов в эксплуатацию запланирован на 2026 год.

На территории Сочи с начала 2025 года очистили более 30 км действующих ливневых канализаций.

Сочи по итогам IV квартала 2024 года остается лидером в России по цене 1 кв. м жилья на первичном рынке — 464 тыс. руб. В Москве и Санкт-Петербурге «квадрат» «первички» стоит в среднем 394 тыс. руб. и 238 тыс. руб. соответственно.

На пропускном посту «Адлер» на границе Сочи с Абхазией остановили партию свежих томатов массой почти семь тонн. В грузе обнаружили вирус.

После спада в декабре и январе спрос на туры в Абхазию начал восстанавливаться, это связано с улучшением информационного фона. Туроператоры рассчитывают, что после выборов в Абхазии, назначенных на 15 февраля, обстановка окончательно стабилизируется и летний сезон пройдет в штатном режиме.

Федеральные дорожники завершили буровые работы на оползневом участке в Хостинском районе Сочи. Специалисты установили капитальные сваи под составную опорную стену на оползневом участке на 189-м км трассы А-147 Джубга — Сочи.

Администрация Сочи проиграла иск в арбитражном суде Краснодарского края к трем компаниям и предпринимателю Андрею Федяю о запрете эксплуатации 8-этажного бизнес-центра на Красной Поляне до приведения вида разрешенного использования в соответствие с вводом объекта.

Регулярное авиасообщение между Россией и Абхазией планируют открыть к началу летнего туристического сезона 2025 года.

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