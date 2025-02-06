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На конец 2024 года Сочи лидирует по стоимости «квадрата» на первичном рынке

Сочи по итогам IV квартала 2024 года остается лидером в России по цене 1 кв. м жилья на первичном рынке – 464 тыс. руб. В Москве и Санкт-Петербурге «квадрат» «первички» стоит в среднем 394 тыс. руб. и 238 тыс. руб. соответственно, говорится в исследовании «Авито Недвижимости».

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В целом спрос на новостройки в России в четвертом квартале 2024 года вырос на 5% по сравнению с предыдущим кварталом. Предложение на платформе увеличилось на 4%, наиболее заметный рост наблюдался в сегменте студий (+10%) и однокомнатных квартир (+6%). Количество доступных новостроек увеличилось в 29 из 43 городов, наибольший прирост зафиксирован в Липецке (+71%), Симферополе (+45%) и Кемерове (+39%).

Интерес к студиям вырос на 14%, к однокомнатным квартирам — на 8%, к двухкомнатным — на 4%. В 23 городах наблюдалась положительная динамика, наиболее заметный рост спроса отмечен в Красноярске (в 2,1 раза), Симферополе (+49%) и Кемерове (+48%). В Москве спрос увеличился на 8%.

Средняя стоимость квартиры в новостройке по стране снизилась на 1% и составила 8,5 млн рублей. Цена квадратного метра сократилась на 2%, до 165 тыс. руб. Минимальная стоимость «квадрата» зафиксирована в Смоленске (93 тыс. руб.), Брянске (98 тыс. руб.) и Ставрополе (100 тыс. руб.), максимальная — в Сочи (464 тыс. руб.), Москве (394 тыс. руб.) и Санкт-Петербурге (238 тыс. руб.).

Во второй половине 2024 года темпы вывода новых проектов на рынок замедлились, что аналитики связывают с возросшей кредитной нагрузкой и снижением покупательской активности после завершения программ массовой льготной ипотеки. Спрос поддерживают государственные субсидии, рассрочки от застройщиков и сделки с альтернативным финансированием, когда покупка жилья в новостройке обеспечивается за счет продажи вторичного жилья.

Вячеслав Рыжков

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