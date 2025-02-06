В Хостинском районе Сочи завершили буровые работы на оползневом участке

Федеральные дорожники завершили буровые работы на оползневом участке в Хостинском районе Сочи. Специалисты установили капитальные сваи под составную опорную стену на оползневом участке на 189-м км трассы А-147 Джубга – Сочи, рассказали в ФКУ «Черноморье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФКУ «Черноморье» Фото: ФКУ «Черноморье»

Сейчас рабочие занимаются частичной разборкой старой подпорной стены, которая в некоторых местах из-за движения оползня отклонилась от своей оси. Всего специалисты демонтируют около 145 м от общей длины. В «Черноморье» отметили, что работы ведутся в согласовании с РЖД, во временных промежутках между проезжающими поездами, скорость которых в целях безопасности на этом участке снижена.

Также рабочие начали рыть котлован для устройства ростверка. Новую подпорную стену и фрагменты старой позже свяжут в единую конструкцию. Специалисты будут также вести круглосуточный мониторинг двух других оползневых участков на 156-м и 161-м км трассы А-147.

Вячеслав Рыжков