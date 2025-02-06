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На границе Сочи с Абхазией остановили грузовик с 7 тоннам зараженных томатов

На пропускном посту «Адлер» на границе Сочи с Абхазией остановили партию свежих томатов массой почти семь тонн. В грузе обнаружили вирус, передает пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«В соответствии с заключением о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции, выданным Краснодарской фитосанитарной испытательной лабораторией ФГБУ "ВНИИЗЖ", в партии подкарантинной продукции выявлен карантинный объект – вирус коричневой морщинистости плодов томата», – рассказали в ведомстве.

В Управлении заявили, что партию необходимо уничтожить, чтобы не допустить распространения вируса. Томаты уничтожили на территории ООО «Экоресурс Юг» в Адыгее 5 февраля.

«Ъ-Сочи» писал, что через границу с Абхазией пытались провезти 257 кг лома цветного металла. Таможенники нашли контрабанду в тайниках отечественного автомобиля.

Вячеслав Рыжков

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