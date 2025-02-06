С начала года в Сочи очистили более 30 км действующих ливневок

На территории Сочи с начала 2025 года очистили более 30 км действующих ливневых канализаций. Как отметил в своем Telegram-канале глава курорта Андрей Прошунин, эта работа в городе ведется постоянно и усиливается при неблагоприятных прогнозах синоптиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

По словам мэра, в первоочередном плане капитального ремонта и реконструкции — около 1,5 тыс. м ливневой канализации. Власти отдают приоритет в работе точкам, где высок риск подтоплений при осадках.

«На улице Дмитриевой у дома №2а скоплений воды от дождя теперь быть не должно. После сообщения от жителей специалисты Водостока проложили здесь более полутора сотен метров сетей ливнеотведения. Сейчас также работы завершаются на Войкова — здесь обновим участок трубы крупного диаметра», – рассказал господин Прошунин.

«Ъ-Сочи» писал, что накануне глава курорта принял участие в совещании в Москве. На встрече под председательством главы Минстроя России Ирека Файзуллина обсуждались программа модернизации очистных сооружений и перспективы развития инженерной инфраструктуры Сочи.

Вячеслав Рыжков