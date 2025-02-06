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В строительство двух новых ТЦ в Сочи инвестируют более 3,5 млрд рублей

Объем инвестиций в строительство двух торгово-развлекательных центров в Центральном и Хостинском районах Сочи превысит 3,5 млрд руб. Об этом пишет РБК Краснодар со ссылкой на пресс-службу городской администрации. Ввод объектов в эксплуатацию запланирован на 2026 год.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Как уточнили в мэрии, сумма вложений пока не окончательная и может увеличиться по итогам завершения строительства. Все проекты реализуются в соответствии с графиком, на них получены необходимые разрешения, ведутся строительные работы.

Ранее объем инвестиций оценивался в 3,3 млрд руб. Соглашение о возведении двух ТРЦ было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума в 2023 году, однако данные об инвесторах не раскрываются.

В администрации города добавили, что в настоящее время в Сочи реализуется пять крупных инвестиционных проектов, три из которых предполагают строительство торговых и многофункциональных центров. В целом после ПМЭФ-2024 инвестиционный портфель Сочи вырос на 86 млрд руб. — до 585 млрд руб. по состоянию на 1 июля 2024 года.

Вячеслав Рыжков

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