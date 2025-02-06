«Азимут» запустит дополнительный рейс из Сочи в Тель-Авив

Авиакомпания «Азимут» с 30 марта запускает дополнительный рейс Сочи – Тель-Авив – Сочи, сообщили в пресс-службе перевозчика. Полеты будут выполняться по воскресеньям, билеты уже поступили в продажу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Также «Азимут» запустит дополнительный рейс Минеральные Воды – Анталья – Минеральные Воды. В период весенне-летней навигации рейс будет выполняться каждый день кроме воскресенья.

Ранее стало известно, что Jazeera Airways планирует открыть с 27 июня рейсы между Эль-Кувейтом и Сочи. Полеты запланированы дважды в неделю — по понедельникам и пятницам на Airbus A320 вместимостью 172 пассажира. Время в пути составит около трех часов. Маршрут стыкуется с рейсами из Кувейта в Дубай, Каир, Стамбул, Саудовскую Аравию и Тиват.

Вячеслав Рыжков