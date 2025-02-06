Мэрия Сочи проиграла иск о запрете эксплуатации бизнес-центра на Красной Поляне

Администрация Сочи проиграла иск в арбитражном суде Краснодарского края к трем компаниям и предпринимателю Андрею Федяю о запрете эксплуатации 8-этажного бизнес-центра на Красной Поляне до приведения вида разрешенного использования в соответствие с вводом объекта. Решение суда опубликовано в картотеке инстанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, земельный участок (1,5 тыс. кв. м), где расположен бизнес-центр площадью более 6,3 тыс. кв. м, находится на Красной Поляне на улице Мичурина. Вид разрешенного использования — для индивидуального жилищного строительства, гостиничное обслуживание. Земля принадлежит на праве общей долевой собственности ООО «Винная столица», ООО СЗ «Талан-Регион-5», ООО СЗ «Талан-Сочи», а также предпринимателю Андрею Федяю. Здание было построено в 2012 году.

В исковом заявлении указано, что прокуратура Адлерского района направила письмо в мэрию курорта о принятии мер в отношении спорного участка и здания. Во время мониторинга сайтов продаж квартир представители администрации Сочи выяснили, что в здании бизнес-центра ведутся продажи квартир (апартаментов).

На земельный участок с видом разрешенного использования «для строительства бизнес-центра» в 2010 году выдавались разрешение на строительство и в 2014 году разрешение на ввод в эксплуатацию объекта «Бизнес-центр». Так, мэрия Сочи ссылается на то, что объект является бизнес-центром. Разрешение на строительство многоквартирного жилого дома, а также апартаментного комплекса на данный земельный участок не выдавалось.

«Доказательств нарушения при размещении объекта недвижимого имущества на спорном земельном участке требований строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов, а также наличия угрозы жизни и здоровью граждан, суду не представлено. Законность объекта не оспорена»,— говорится в решении суда.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Винная столица» зарегистрировано в Москве в 2003 году. Компания занимается арендой и управлением нежилым имуществом. Учредитель — Андрей Федяй. Выручка за 2023 год составила 28,7 млн руб., прибыль — 3,5 млн руб. ООО СЗ «Талан-Регион-5» зарегистрировано в Сочи в 2017 году. Компания занимается деятельностью заказчика-застройщика, генерального подрядчика. Учредитель — Константин Макаров. Выручка за 2023 год составила 58 тыс. руб., убыток — 98 млн руб. ООО СЗ «Талан-Сочи» зарегистрировано в 2018 году в Сочи. Общество занимается деятельностью заказчика-застройщика, генерального подрядчика. Учредитель — Константин Макаров. Выручка за 2023 год составила 195 тыс. руб., убыток — 35,5 млн руб.

Тат Гаспарян