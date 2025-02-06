Главные новости за 6 февраля. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Очередные кадровые перестановки произошли в правительстве Санкт-Петербурга. Новым вице-губернатором назначен Константин Звоник, прежде занимавший должность директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга. На новом посту в Смольном он будет координировать и контролировать деятельность комитета по здравоохранению, комитета по информатизации и связи, управления ветеринарии города.

Екатеринбургский бард Вадим Стройкин выпал из окна квартиры на Парфеновской улице. От полученных травм 58-летний музыкант скончался. Инцидент случился в тот момент, когда к нему пришли правоохранительные органы. Они проводили обыски в рамках дела по экстремистской статье. По факту случившегося Следственный комитет проводит проверку.

Датская пивоваренная корпорация Carlsberg отразила в финансовом отчете за 2024 год продажу российского бизнеса — петербургской компании «Балтика». Сумма составила 2,3 млрд датских крон или около 310 млн евро. Впервые официально обнародовали имена покупателей — это Егор Гусельников и Александр Толмачев, ранее занимавшие управленческие позиции в российской пивоваренной компании. Carlsberg также удалось сохранить активы в Азербайджане и Казахстане и урегулировать все юридические споры.

Глава ТИК № 51 Невского района Петербурга Павел Окунев скончался после продолжительной болезни. Об этом сообщила Санкт-Петербургская избирательная комиссия 6 января. Ему было 69 лет. Коллеги покойного выразили искренние соболезнования родным и близким. О дате и месте похорон пока ничего не сообщается.

Главгосэкспертиза дала положительное заключение для компании «Метрострой Северной столицы» на проект инженерной подготовки территории к проходке метро до станции Красносельско-Калининской линии «Каретная». Экспертизу на строительство ожидают в марте. Сейчас два проходческих щита на участке «Путиловская» — «Каретная» работают в тестовом режиме, одни начнут движение только после экспертизы. В течение года к ним присоединятся еще два щита от «Обуховского завода», они пойдут навстречу.

Стартовала продажа билетов на экскурсии по общественным пространствам «Лахта Центра». Посетители также смогут подняться на обзорную площадку, сообщили в пресс-службе многофункционального комплекса. Билеты доступны лишь на официальном сайте. Первых посетителей примут 7 февраля. Длительность экскурсии составляет 1,5 часа. В нее также входит подъем на самую высокую в Европе обзорной площадки на 83–86-м этажах небоскреба.

Сеть супермаркетов «ВкусВилл» запустила круглосуточные магазины в Санкт-Петербурге, доступ осуществляется по QR-коду. Речь идет о точках на Планерной улице, 95, на проспекте Маршала Блюхера, 6 и на Орлово-Денисовском проспекте, 15. Посетителю необходимо отсканировать QR-код на планшете, далее он выбирает товары и оплачивает покупки на КСО. Продукцию, содержащую алкоголь, закрыли с помощью магнитного замка.

КГИОП согласовал проект строительства еще одного автомобильного моста через Неву, который планируется возвести в рамках создания Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД). Согласование выдано инвестору АО «Западный скоростной диаметр». Согласно документу, размещенному на сайте Смольного, новая переправа будет построена рядом с Финляндским железнодорожным мостом в створе Фаянсовой и Зольной улиц. Мост будет разводной, его высота от уровня земли составит около 9,8 метров.

Рейс №397 авиакомпании Pegasus, который должен был вылететь из Петербурга в Стамбул, отменили из-за непогоды в крупнейшем городе Турции, сообщает пресс-служба Пулково. Согласно прогнозу синоптиков, в Стамбуле сильный ветер, снегопад и заморозки. В связи с этой причиной отменили и рейс №396, который должен был отправиться в обратном направлении.